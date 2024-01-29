Военнослужащего в Петербурге отправили в колонию строгого режима за дезертирство

224 гарнизонный военный суд в Петербурге приговорил Сергея Медведева к семи годам колонии строгого режима. Его признали виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

В период мобилизации подсудимый решил уклониться от прохождения службы и не вернулся из увольнения в подразделение части. Он прятался от военных и силовиков, убыв по месту жительства и трудоустраиваясь неофициально. В частности, он успел поработать рыболовом в Ленобласти.

Медведева поймали в октябре прошлого года. Он заявил, что, покинув часть, испугался последствий своего проступка. В дальнейшем фигурант рассчитывал на скорое прекращение мобилизации и, как следствие, избавление от ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру