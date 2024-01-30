Суд назначил арест замначальнику Военно-медицинской академии имени Кирова

Хамовнический районный суд Москвы арестовал заместителя начальника петербургской Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, об этом 30 января пишет "Коммерсантъ".

По данным следствия, во время пандемии были выделены средства на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечебно-диагностических центров Министерства обороны РФ. Однако при участии замначальника Военно-медицинской академии Павла Вешкина могли быть похищены выделенные десятки миллионов рублей.

Также уточняется, что в отношении Вешкина возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). В основу дела легли материалы военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Векшина задержали в среду, 24 января. Через два дня главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) обратилось в суд с ходатайством об аресте. В СИЗО мужчина пробудет до 9 марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру