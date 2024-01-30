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Новости 12:51

С 1 февраля изменится прохождение российско-эстонской границы на автобусных рейсах

фото ЗакС политика С 1 февраля изменится прохождение российско-эстонской границы на автобусных рейсах

Пункт пропуска Ивангород в Ленинградской области изменит логистику прохождения границы России с Эстонией, об этом 30 января сообщили в пресс-службе Lux Express Group.

Посадка и высадка пассажиров теперь пройдет в Ивангороде примерно в 250 метрах от пешеходного пункта пропуска. Со стороны Эстонии в Нарве автобусы будут останавливаться на Петровской площади. Такие меры связаны с закрытием на реконструкцию автомобильного пограничного пункта.

Также в компании отметили, что пассажиры, которые купили билеты на даты после 1 февраля, получат уведомление по почте о планируемых изменениях. 

Первыми границу по новому маршруту пройдут пассажиры вечерних рейсов 31 января. 

Фото: unsplash.com


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