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Новости 13:45

Синоптик Колесов рассказал о самом теплом дне января

фото ЗакС политика Синоптик Колесов рассказал о самом теплом дне января

Понедельник, 29 января, стал самым теплым днем января 2024 года в Петербурге, об этом 30 января в своем Telegram-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

В этот день температура воздуха составила +4,1 градусов. Однако 29 января не стал самым теплым днем зимы и уступил первенство 19 декабря 2023 года. Тогда воздух прогрелся до +4,3 градусов.

После оттепели все-таки наступит небольшое похолодание, и в ночь на 31 января ожидается температура ниже нуля. Днем синоптик прогнозирует температуру воздуха от +1 до +3 и мокрый снег.

Однако, несмотря на то, что 29 января стал самым теплым днем января, в Петербурге был сильный ветер, порывы которого достигали 15 м/с. В городе был введет "жёлтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру


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