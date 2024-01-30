В Госдуму внесли законопроект о защите "фактических" семей участников СВО

Меры поддержки семей погибших или пропавших без вести участников спецоперации могут распространить на их партнеров, отношения с которыми не были зарегистрированы. Соответствующий законопроект был внесен 30 января в Госдуму членами Рабочей группы по СВО.

Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас, а также депутат Госдумы Павел Крашенинников. Предложенные ими изменения предусматривают возможность распространить существующие меры поддержки на членов "фактических" семей погибших или пропавших участников СВО. Для этого они предлагают возможность установления брачных отношений по суду.

"Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство", — говорится в тексте законопроекта.

Комментируя разработку законопроекта, Турчак напомнил в своем Telegram-канале о случае с россиянкой, чей гражданский муж погиб в ходе СВО. В силу своего неофициального статуса она не имеет права претендовать на получение выплат и льгот, положенных семьям погибших.

"После решения суда "фактическая" супруга получит право быть наследником, а также — права на положенные по закону льготы", — пообещал сенатор.

Фото: ЗАКС.Ру