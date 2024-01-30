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Новости 14:27

В России отметили снижение заболеваемости ковидом за неделю

фото ЗакС политика В России отметили снижение заболеваемости ковидом за неделю

Показатели заболеваемости коронавирусом за неделю сократились, гласит опубликованная 30 января на портале "Объясняем.рф" информация. Снижение составило немногим более четырех процентных пунктов.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1 %", — говорится в выпущенном сообщении.

Всего, по официальным данным, за неделю по всей России удалось выявить 24 288 заболевших. Также сообщается о 26 366 выздоровевших, 2 924 госпитализированных и 111 умерших от последствий болезни.

В Петербурге за неделю зарегистрировали 2 351 зараженного при 2 877 выздоровевших и 240 госпитализированных. За семь дней от последствий коронавируса в городе скончались 16 человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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