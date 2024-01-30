Суд в Финляндии назначил условный срок россиянину за доставку патронов в Петербург

В Финляндии окружной суд Кюменлааксо приговорил 47-летнего россиянина к восьми месяцам условного срока за поставку патронов и других боеприпасов в Петербург для стрелково-спортивного клуба, об этом 30 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Мужчина, также обладающий финским паспортом, отверг все обвинения, утверждая, что закупал товар в интернет-магазинах и предназначал его для знакомого владельца клуба.

Финский суд посчитал, что действия россиянина были тщательно спланированы, отмечая также, что он скрывал патроны в своем автомобиле.

В Россию мужчина вывез патронов на сумму более 55 тысяч евро, но был задержан в августе 2022 года на пункте пропуска Ваалимаа - Торфяновка.

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