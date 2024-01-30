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Новости 17:45

Городской суд Петербурга обязал коммунальщиков выплатить мужчине 300 тысяч рублей за сломанную ногу

фото ЗакС политика Городской суд Петербурга обязал коммунальщиков выплатить мужчине 300 тысяч рублей за сломанную ногу

Петербургский городской суд обязал выплатить 300 тысяч рублей ГУДП "Центр" горожанину за сломанную на тротуаре ногу , об этом 30 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на адвоката пострадавшего.

Как рассказала адвокат, мужчина выходил с работы и поскользнулся, а после этого не смог сам встать и позвонил коллеге, которая вызвала скорую помощь. 

После этого петербуржец попал в Мариинскую больницу с переломом правой ноги. В общей сложности пострадавший перенес три операции. У мужчины в этот момент должен был быть отпуск, но путевки из-за случившегося сгорели.

Сначала Василеостровский районный суд обязал выплатить лишь 50 тысяч рублей морального вреда, однако городской суд оценил вред в 150 тысяч рублей, а также удовлетворил требования по путевке, лечению и зарплате.

Фото: ЗАКС.Ру


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