Городской суд Петербурга обязал коммунальщиков выплатить мужчине 300 тысяч рублей за сломанную ногу

Петербургский городской суд обязал выплатить 300 тысяч рублей ГУДП "Центр" горожанину за сломанную на тротуаре ногу , об этом 30 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на адвоката пострадавшего.

Как рассказала адвокат, мужчина выходил с работы и поскользнулся, а после этого не смог сам встать и позвонил коллеге, которая вызвала скорую помощь.

После этого петербуржец попал в Мариинскую больницу с переломом правой ноги. В общей сложности пострадавший перенес три операции. У мужчины в этот момент должен был быть отпуск, но путевки из-за случившегося сгорели.

Сначала Василеостровский районный суд обязал выплатить лишь 50 тысяч рублей морального вреда, однако городской суд оценил вред в 150 тысяч рублей, а также удовлетворил требования по путевке, лечению и зарплате.

Фото: ЗАКС.Ру