Дорожники убрали 2 млн кубометров снега в Петербурге с начала зимы

С начала зимы дорожные предприятия Петербурга вывезли 2 млн кубометров снега с городских улиц, об этом 30 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Погрузчики и самосвалы транспортируют в среднем 35-40 тысяч кубометров ежедневно, работая днем и ночью. В комитете по благоустройству Петербурга отметили, что сезон 2023/2024 пока что более снежный, чем 2022/2023.

Комитетом по благоустройству и районными администрациями, были выделены 14 временных складов для снега. Восемь из них уже в деле, остальные шесть находятся в резерве и готовы к использованию при необходимости.

На данный момент, на улицах Петербурга трудятся 878 единиц техники и 959 специалистов ручного труда.

Фото: ЗАКС.Ру