В Петербурге от снега очистили крыши нежилых зданий

После потепления в Петербурге приступили к контролю за соблюдением правил зимней уборки крыш с целью обеспечения безопасности горожан, об этом 30 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) активно контролирует качество очистки кровель нежилых зданий, включая здания органов государственной власти, детские сады, школы и поликлиники, общее количество которых в городе составляет почти 5 тысяч.

Для эффективного контроля, ГАТИ применяет государственную информационную систему "Объекты городской среды". В систему внесены все соответствующие здания, и назначены ответственные лица за проведение уборки.

ГАТИ проверяет отчеты исполнителей выборочно, а также использует анализ данных из ГИС "ОГС" для перераспределения сил инспекторов на другие нежилые здания в городе.

За период проверки, специалисты ГАТИ осмотрели более 20% всех отчетов.

Фото: ЗАКС.Ру