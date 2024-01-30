Горелкин предложил блокировать паблики иноагентов в ответ на действия YouTube

Российским властям следует выработать свой ответ на блокировки в YouTube каналов с патриотической позицией, считает замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Речь может идти об ограничении доступа к пабликам иностранных агентов во "ВКонтакте", следует из его слов.

Согласно представлениям Горелкина, YouTube "планомерно зачищают от любых мнений, противоречащих западной идеологии". В подтверждение своих слов он привел случившуюся в январе блокировку канала кинорежиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV".

В качестве ответа на такие действия Горелкин предложил блокировать паблики иностранных агентов во "ВКонтакте", объявив это "зеркальной" мерой. "Может быть, нам ввести такую практику, что в случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений российские соцсети тут же закрывают аккаунт кого-нибудь из списка иноагентов?" — задался депутат вопросом в своем Telegram-канале.

В качестве возможных кандидатов на блокировку Горелкин назвал музыкантов Андрея Макаревича*, Noize MC** и Оxхxymiron***. Список иноагентов в России "немаленький", признал парламентарий и отметил, что "никто из них не был лишен возможности публиковаться в российских соцсетях".

*Минюст внес Андрея Макаревича в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Мирона Федорова (Oxxxymiron) в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Горелкин"