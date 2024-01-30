"Фонтанка": За неделю от гололеда пострадали почти полтысячи петербуржцев

Не менее 489 жителей Петербурга получили травмы из-за гололеда в семи центральных районах за прошедшую неделю, сообщила 30 января "Фонтанка" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении данные. Речь идет исключительно о пострадавших на тротуарах и пешеходных переходах гражданах.

Больше всего травм насчитали в Центральном районе города, где за семь дней медицинская помощь потребовалась 119 пешеходам. В Московском и Фрунзенском районах пострадали по 82 человека, в Адмиралтейском районе — 77 человек. В Василеостровском, Петроградском и Невском районах пострадали 55, 38 и 32 человека соответственно.

Больше всего травм было зафиксировано в четверг, 25 января. В тот день к медикам обратились 111 человек, из которых 30 пострадавших пришлось на Центральный район.

Приведенные данные не представляют всю картину по семи районам Петербурга, поскольку не учитывают ряд участков, включая, в том числе, внутриквартальные территории, мосты и набережные.

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