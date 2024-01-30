Сбой в работе интернета объяснили проблемами с отвечающим за целостность данных протоколом

Наблюдаемый вечером 30 января сбой в доменной зоне .RU может быть связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC, сообщил ТАСС со ссылкой на координационный центр доменов .RU/.РФ. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы с доступом к ресурсам.

Telegram-канал "Код Дурова" обратился за комментариями к операторам "большой четверки". В "Билайне", "Мегафоне" и Tele2 на полученные запросы ответили, что их сети работают штатно и проблема с работой интернета связана не с ними. Информация от МТС в посте отсутствует.

"DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак", — отметили эксперты.

На проблемы с работой интернета пользователи стали жаловаться вечером во вторник. В частности, исчез доступ к приложениям банков, маркетплейсам и ряду иных сервисов.

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