В Псковской области сбили беспилотник

В Псковской области в ночь на среду, 31 января, средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ранее беспилотники уже летали над Псковской областью. В конце августа 2023 года возобновлялась работа псковского аэропорта после атаки беспилотников на него 30 августа. Повреждены были четыре самолета Ил-76, а два из них загорелись.

Напомним, что в петербургском аэропорту Пулково ночью 31 января вводили ограничения на посадку и взлет самолетов. В аэропорту был введен план "Ковёр". Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

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