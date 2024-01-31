ЗакС принял закон о поддержке учащихся в школе детей-сирот

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 31 января в третьем, окончательном чтении приняли закон о мерах поддержки для детей сирот, получающих среднее образование, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На них распространят льготы, которые получают учащиеся вузов и колледжей, потерявшие родителей в период обучения. Документ отправлен на подписание губернатору.

Кроме того, школьникам без родителей будет дана возможность бесплатно пройти профессиональную переподготовку по другой специальности с выплатой стипендии. Такое положение закрепят в Социальном кодексе Петербурга.

Парламент рассмотрел инициативу за три недели. Она была внесена губернатором Александром Бегловым. В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть еще ряд законопроектов, связанных с совершенствованием мер поддержки детей-сирот.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру