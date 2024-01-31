Беглов высказался о "громком хлопке" близ Глухоозерского шоссе

Губернатор Александр Беглов высказался утром 31 января о громком звуке, услышанном многие петербуржцы минувшей ночью. Согласно опубликованному тексту, речь идет о "громком хлопке" близ Глухоозерского шоссе, который потребовал внимания к себе силовиков.

"На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено", — написал Беглов в своих соцсетях.

Что именно могло потребовать к себе внимания правоохранителей, губернатор не объяснил. Вместо этого он лишь сообщил о проведении следственных мероприятий и о сотрудничестве городской администрации с силовиками.

Минувшей ночью многие петербуржцы слышали некий громкий звук, некоторых он заставил проснуться. Известно, что в промежутке между 03:53 и 05:11 утра аэропорт Пулково вводил временные ограничения на посадку и вылеты рейсов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру