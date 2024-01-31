Полиция Петербурга ликвидировала два интернет-магазина по продаже наркотиков

Петербургские правоохранители пресекли работу двух интернет-магазинов, через которые продавались наркотические вещества, об этом 31 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Два 25-летних юноши из Невского района Петербурга организовали бизнес. Один занимался организацией процесса, а второй фасовкой и закладкой запрещенных веществ.

Правоохранители провели несколько обысков. В квартире организатора бизнеса нашли больше сотни граммов запрещенного вещества и еще полкилограмма находилось в специально арендованной квартире на проспекте Луначарского.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку запрещенных веществ (ч.4 ст.228.1). Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру