Комитет по транспорту Петербурга увеличил бюджет города на 25%

В 2023 году комитет по транспорту Петербурга успешно привнес в бюджет свыше 19 млрд рублей, что на 25% превысило первоначальные планы, об этом 31 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Исходно назначенные бюджетные обязательства в размере 15,4 млрд рублей были выполнены, и исполнение бюджета составило 125,1%.

Основные источники доходов, которые внесли свой вклад в успех комитета, включают плату за проезд пассажиров и перевозку багажа в общественном транспорте, поступления от эксплуатации платных парковочных зон, а также средства, полученные в виде штрафов за нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Полученные средства планируется направить на дополнительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры города

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