Глава думского комитета анонсировал обсуждение вопроса об амнистии

В ближайшее время в Госдуме может стартовать обсуждение возможного объявления амнистии, сообщило 31 января РИА "Новости" со ссылкой на главу парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР). С соответствующим вопросом депутат намерен обратиться к руководству комитета по госстроительству и законодательству.

В беседе с информагентством политик заявил, что находит нужным актуализировать работу по проведению амнистии в связи с предстоящими выборами президента и празднованием Дня Победы.

"Хотелось бы к большому празднику 9 Мая выйти на принятие постановления ГД об амнистии для ряда категорий граждан. Возможно, для этого необходимо переработать уже вынесенные проекты или выйти на межфракционное решение", — высказался Нилов.

Депутат отметил, что Дума вправе выступать инициатором амнистии и выразил надежду, что она этой возможностью воспользуется. В связи с этим он намерен вступить в переговоры с коллегами из комитета по законодательству.

В своем Telegram-канале Нилов прокомментировал планы подготовки амнистии, отметив, что проекты постановлений были внесены в Госдуму "еще по поручению основателя партии Владимира Жириновского". Последний скончался 6 апреля 2022 года.

Фото: Telegram-канал Ярослава Нилова