В Петербурге 1 февраля объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, об этом 31 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится с 09:00 до 21:00 1 февраля. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидается сильный юго-западный ветер. Порывы могут достигать 15-17 м/с.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру