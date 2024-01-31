В Петербурге и Ленобласти в 2023 году уменьшилось количество мигрантов

В 2023 году число трудовых мигрантов в Петербурге и Ленинградской области снизилось на почти 12 тысяч человек, об этом 31 января пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В 2022 году на территории регионов трудилось 341,9 тысяч приезжих, а в 2023 году этот показатель уменьшился до 330 тысяч.

Мигранты в 2023 году приезжали в Петербург и Ленобласть из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Украина больше не входит в число лидеров по притоку мигрантов.

Одним из ключевых факторов сокращения числа трудовых мигрантов стало снижение курса рубля относительно валют стран СНГ. По данным Центробанка РФ, например, за год 10 тысяч узбекских сумов подорожали с 62,6 до 80,01 рубля.

Эксперты отмечают, что эти изменения в экономической обстановке стали основным стимулом для сокращения числа трудовых мигрантов. Также отмечается, что на миграционную ситуацию повлияла СВО.

Фото: ЗАКС.Ру