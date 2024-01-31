Смольный хочет убрать из списка гайд-парков сад Девятого Января и Пионерский парк

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект постановления правительства об изменении норм о гайд-парках. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга.

Согласно проекту постановления, из списка мест для проведения митингов и других акций исключаются Пионерский парк и сад Девятого Января. Документ также уточняет, что согласовывать мероприятие на площади Ленина надо с администрацией Калининского района.

Помимо этого, меняется место проведения митингов в Полюстровском парке. Сейчас там предлагают собираться вокруг стелы 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, а вместо этого акции можно будет проводить в противоположном углу парка - около закладного камня в честь 100-летия создания уголовного розыска.

Проект постановления вводит и правила приспособления гайд-парков. Это слово выносится в название документа.

По порядку приспособления, в гайд-парках на время проведения мероприятий должны стоять сцены, передвижные туалеты, электрическое освещение и точка подключения электроэнергии. В документе уточняется, что на 500 участников акции надо поставить минимум 4 туалета.

Ещё на месте проведения митинга должны стоять от 3 до 12 металлодетекторов и металлические ограждения вокруг гайд-парка, сказано в проекте постановления. Там же написано, что на месте необходимо организовать видеонаблюдение. Всё это обеспечивать должен комитет по вопросам законности, следует из документа.

Напомним, сейчас в Петербурге восемь гайд-парков - мест, где теоретически можно собирать людей по общественно-политическим вопросам только уведомив о своем желании ответственный за это место орган власти. В 2020 году обязательное число гайд-парков снизили с восьми до четырех.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру