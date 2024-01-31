Объемы промпроизводства выросли в Петербурге почти на 10 процентов в 2023 году

Индекс промышленного производства в Петербурге вырос в 2023 году на 9,9 % относительно показателей 2022 года, следует из опубликованных 31 января данных Петростата. В Ленобласти рост составил 8 %.

На 39,6 % в Петербурге выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 23,2 % — мебели, на 23 % — лекарств и материалов, применяемых в медицине. В то же время на 82,5 % сократилось производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов, на 29,4 % — добыча полезных ископаемых, на 14 % — металлургическое производство.

Кроме того, в 2,1 раза увеличилось производство кожи и изделий из нее и в 1,8 раза — производство текстильных изделий.

В то же время на 27,7 % увеличилось производство "машин и оборудования, не включенных в другие группировки" и на 29,4 % — "прочих готовых изделий".

Что касается Ленинградской области, что там на 44,7 % выросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 37 % — компьютеров, электроники и оптики, на 33,5 % — кожи и изделий из нее. При этом на 78,6 % сократилось производство мебели, на 49,5 % — автотранспорта и прицепов, а также на 25 % — изделий из текстиля.

Фото: ЗАКС.Ру