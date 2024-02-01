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Новости 11:49

Банкам предложили отслеживать месторасположение клиентов-релокантов

фото ЗакС политика Банкам предложили отслеживать месторасположение клиентов-релокантов

Министерство финансов разработало проект постановления, по которому российские банки обязаны будут следить за месторасположением клиентов с целью выявления нерезидентов. На документ ссылаются "Известия". На сегодняшний факт резидентства в контакте между кредитной организацией и клиентом устанавливается только при подписании договора. 

Новые правила в случае их принятия приведут к постоянному отслеживанию перемещений граждан. В случае, если большинство заходов клиента в онлайн-приложение банка совершается из-за пределов России, банк вправе будет запросить у него сведения о постоянном местонахождении. В дальнейшем эту информацию передадут в Федеральную налоговую службу. Согласно проекту постановления, отказ предоставлять дополнительную информацию о себе может привести к одностороннему расторжению договора банковского обслуживания.

Собеседники газеты утверждают, что окончательное решение относительно целесообразности новых мер в министерстве еще не принято. Отмечается, что постоянный мониторинг со стороны банков затруднен повсеместным использованием VPN-сервисов, скрывающих истинную геолокацию.

фото: pixabay


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