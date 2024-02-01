Уличные приставания к девушкам обернулись для петербуржца десятью сутками ареста

В Петербурге арестовали 29-летнего Леонида Березкина, который приставал к девушкам с неприличными предложениями и записывал разговоры на видеокамеру. Интимные беседы, представлявшие собой неприятный сюрприз для молодых незнакомок, велись на Сенной площади, передает объединенная пресс-служба городских судов. Установлено также, что нарушитель общественного порядка публично матерился.

Октябрьский районный суд отправил Березкина на десять суток в спецприемник, признав его виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Двое с половиной суток ему уже зачли.

Арестованный признал свою вину и раскаялся. После задержания он объяснил свои действия желанием прославиться в интернете в качестве автора популярного контента.

Фото: ЗАКС.Ру