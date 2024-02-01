За два года с иноагентов взыскали более миллиарда рублей

По итогам 2022-2023 годов Роскомнадзор добился взыскания штрафов с лиц и организаций, признанных иноагентами, на общую сумму 1,017 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгения Зайцева.

За тот же период по требованию ведомства заблокировали или удалили 4,2 тысячи интернет-страниц, созданных нежелательными организациями, и почти 800 тысяч сетевых публикаций экстремистского содержания.

Наконец, за два года РКН провел с представителями федеральных и региональных СМИ более трех сотен профилактических мероприятий.

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