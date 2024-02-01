ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:20

С начала СВО штат оборонных заводов вырос на полмиллиона человек

фото ЗакС политика С начала СВО штат оборонных заводов вырос на полмиллиона человек

Замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский на форуме "Народного фронта" рассказал, что с начала спецоперации на Украине на предприятия оборонного-промышленного комплекса пришли работать более полумиллиона человек.

С тех же пор средние оклады на профильных заводах выросли в диапазоне от 20 до 60%.

"По 2023 году мы нарастили производство в разы, а по некоторым позициям - в десятки раз относительно 2022 года", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Кадры для предприятий ОПК готовят в специальных производственно-образовательных центрах. По согласованию с Минпросвещения в нынешнем году ожидается открытие двадцати новых учреждений такого типа.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама