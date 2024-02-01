Вишневский не удовлетворен ответом комблага об уборке города

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") оказался недоволен ответом комитета по благоустройству на его запрос об уборке города от снега и наледи. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале 1 февраля. Вишневский жаловался на неудовлетворительное состояние тротуаров на нескольких улицах в центре города.

В своем письме 25 января депутат отмечал, что на улицах Куйбышева, Шпалерной, Садовой, Мичуринской и других состояние тротуаров может способствовать травматизму пешеходов. У главы комитета по благоустройству Василия Пониделко парламентарий просил незамедлительно привести дороги в порядок. Пониделко в свою очередь ответил, что существует регламент по устранению гололеда и слякоти. По действующим нормам после обнаружения недостатки должны устраняться в течение пяти часов. Также чиновник заявил, что подведомственному ГУДП "Центр" дано поручение усилить контроль за уборкой.

"Какие "5 часов", когда тротуары не убраны сутками? Или скользкость просто "не обнаруживают"?" - прокомментировал Вишневский в своем Telegram-канале.

Формулировки, изложенные Пониделко, "яблочник" назвал обтекаемыми. Он намерен задать вопрос вице-губернатору Евгению Разумишкину во время "часа правительства" в Заксобрании. Чиновник будет беседовать с депутатами 14 февраля.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру