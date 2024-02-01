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Новости 17:41

Вишневский не удовлетворен ответом комблага об уборке города

фото ЗакС политика Вишневский не удовлетворен ответом комблага об уборке города

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") оказался недоволен ответом комитета по благоустройству на его запрос об уборке города от снега и наледи. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале 1 февраля. Вишневский жаловался на неудовлетворительное состояние тротуаров на нескольких улицах в центре города. 

В своем письме 25 января депутат отмечал, что на улицах Куйбышева, Шпалерной, Садовой, Мичуринской и других состояние тротуаров может способствовать травматизму пешеходов. У главы комитета по благоустройству Василия Пониделко парламентарий просил незамедлительно привести дороги в порядок. Пониделко в свою очередь ответил, что существует регламент по устранению гололеда и слякоти. По действующим нормам после обнаружения недостатки должны устраняться в течение пяти часов. Также чиновник заявил, что подведомственному ГУДП "Центр" дано поручение усилить контроль за уборкой. 

"Какие "5 часов", когда тротуары не убраны сутками? Или скользкость просто "не обнаруживают"?" - прокомментировал Вишневский в своем Telegram-канале. 

Формулировки, изложенные Пониделко, "яблочник" назвал обтекаемыми. Он намерен задать вопрос вице-губернатору Евгению Разумишкину во время "часа правительства" в Заксобрании. Чиновник будет беседовать с депутатами 14 февраля. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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