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Новости 18:20

Четырбок анонсировал создание рабочей группы по реализации закона "о наливайках"

фото ЗакС политика Четырбок анонсировал создание рабочей группы по реализации закона "о наливайках"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок сообщил в своем Telegram-канале 1 февраля, что на базе возглавляемого им бюджетно-финансового комитета рабочая группа начнет подготовку предложений по реализации нового федерального закона о так называемых "наливайках" - точек по продаже алкогольной продукции в жилых домах. Ранее в этот день Госдума приняла закон, который позволит регионам самостоятельно вводить ограничения на торговлю алкоголем. 

"Согласно документу, регионы смогут сами вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в жилых домах. Уже в понедельник, 5 февраля, на базе бюджетно-финансового комитета будет создана рабочая группа, которой предстоит подготовить предложения по реализации нового федерального закона на территории Санкт-Петербурга", - написал Четырбок. 

Новый федеральный закон даст субъектам право регулировать продажу слабоалкогольных напитков (например, пива или сидра) в ресторанах, барах и кафе, расположенных в жилых домах. Также регионам позволят устанавливать время, после которого продажа алкоголя в этих местах будет запрещена. 

Напомним, депутат Четырбок давно борется с "наливайками" в многоквартирных домах. В 2019 году он подготовил законопроект, который запрещает продажу алкоголя в помещениях менее 50 квадратных метров, расположенных жилых домах. Закон массово критиковали представители бизнес-сообщества. Позже ограничения пришлось смягчить. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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