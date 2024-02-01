Беглов поздравил патриарха Кирилла с 15-летием избрания на Патриарший престол

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной избрания на престол, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

"Вы возложили на себя заботы о Русской Православной Церкви, Отечестве и нашем народе. Как Предстоятель, Вы идете впереди, неся людям Благую Весть, принимая на себя вызовы современного общества, вознося молитвы за Отечество, за воинство и народ", – сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что патриарх Кирилл активно участвует в работах по восстановлению и строительству храмов и монастырей, а также способствует объединению россиян вокруг духовных и нравственных ценностей.

По словам Беглова, петербуржцы гордятся тем, что патриарх родился в Петербурге. В конце поздравления губернатор пожелал ему крепкого здоровья и помощи Божией.

Фото: ЗАКС.Ру