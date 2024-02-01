Петербургскому врачу присудили условный срок за взятки от военнообязанных

Врачу-терапевту военного комиссариата в Петербурге Вячеславу Козлову вынесли приговор по коррупционному делу, передает объединенная пресс-служба городских судов. Фрунзенский районный суд признал его виновным в трех эпизодах получения взяток (ч. 5 ст. 290 УК) за избавление от прохождения воинской службы и назначил четыре года условно.

Период совершения преступлений, совершенных Козловым в качестве сотрудника городской поликлиники №19, не указывается. Он согласился сотрудничать со следствием.

Суд установил, что врач был частью организованной группы, которая зарабатывала на незаконном освобождении военнообязанных от службы. Три раза Козлов получил, в том числе через посредников, суммы в диапазоне от 140 до 160 тысяч рублей. В каждом из этих случаев полагавшаяся ему доля не превысила 15 тысяч рублей.

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