В ГАТИ подвели промежуточные итоги контроля "зимней уборки" в Петербурге

Государственная аварийно-техническая инспекция (ГАТИ) представила промежуточные итоги контроля за соблюдением правил "зимней уборки" в Петербурге, об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Смольного,

С момента начала первых снегопадов в 2023 году инспекторы усилили мониторинг нежилых зданий, городских территорий, частных владений и зон земельных работ.

В январе текущего года количество осмотренных объектов приблизилось к декабрьским показателям, несмотря на дежурный режим инспекции в праздничные дни. За первый месяц 2024 года инспекторы проверили почти 5 тысяч объектов, общее число осмотренных с начала периода превысило 12 тысяч.

На конец января 2024 года ГАТИ зафиксировала более 2 000 случаев устранения нарушений, превышая декабрьские и январские показатели предыдущего года в четыре раза.

Общее количество устраненных нарушений в месяц составляет около 500.

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