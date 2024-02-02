ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:17

В доме на Новосмоленской набережной подожгли дверь с помощью покрышки

фото ЗакС политика В доме на Новосмоленской набережной подожгли дверь с помощью покрышки

В Петербурге произошло сразу два случая поджога покрышек в домах города, об этом 2 февраля пишут "Фонтанка.ру" и пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В четверг, 1 февраля, пожар произошел на Новосмоленской набережной. Там в доме обгорела дверь квартиры из-за поджога покрышки. Сам собственник в квартире не проживает. На месте нашли различные атрибуты для поджогов.

Правоохранительные органы с помощью камеры домофона нашли 19-летнего молодого человека, который, вероятно, причастен к поджогу. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленной порче имущества.

На улице Карпинского петербурженка смогла предотвратить возможный пожар. Она позвонила в правоохранительные органы с сообщением о том, что несколько подростков зашли в дом с покрышками. Молодым людям предложили 140 тысяч рублей за поджог.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама