ЦИК лишила статуса кандидата выдвинутую ДПР Свиридову

Центральная избирательная комиссия на заседании 2 февраля решила лишить статуса кандидата в президенты Ирину Свиридову, которую выдвинула Демократическая партия России. Она принесла первый комплект документов, но позже не предоставила ни одного документа, требуемого для выдвижения, рассказала член Центризбиркома Людмила Маркина.

Также ЦИК сообщила о выявлены недостатки в документах двух претендентов на место гравы России. У самовыдвиженца Анатолия Баташова нет документа об оплате подписных листов, протокола об итогах сбора подписей и списка лиц, которые собирали автографы избирателей, рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Его коллега по комиссии Николай Левичев рассказал, что самовыдвиженка Рада Русских не предоставила протокол об итогах сбора подписей и документ об оплате подписных листов. Она должна была принести платежное поручение, а не выписку со счета, уточнил Левичев. Он добавил, что такде Русских принесла недостаточное количество подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

Напомним, сейчас в качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека. Это самовыдвиженец Владимир Путин, представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, выдвиженец КПРФ Николай Харитонов и кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков. Отказались от президентской гонки выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Они призвали голосовать за Путина.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру