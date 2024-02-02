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Новости 11:42

Центризбирком сообщит Надеждину и Малинковичу об итогах проверки подписей 7 февраля

фото ЗакС политика Центризбирком сообщит Надеждину и Малинковичу об итогах проверки подписей 7 февраля

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что проверка подписных листов от Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России") "в самом разгаре". Об этом он сказал на заседании ЦИК 2 февраля.

 - Понятно, что такая большая работа, как сбор 100 тысяч подписей <...> никогда не идет без ошибок. Есть ошибки. Есть ошибки, которые вызывают удивление, когда какая-то неточность в написании. И эти ошибки Центральная избирательная комиссия по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, а считает, что это допустимо. Но, когда мы видим десятки и не один десяток людей, которых на этом свете нет, а они дали подпись, возникает вопрос об этических нормах сборщиках подписей. В какой-то мере кандидат к этому причастен, - сказал Булаев.

Он добавил, что Надеждина и Малинковича пригласят на заседание рабочей группы ЦИКа в понедельник, 7 февраля. Там им сообщат об итогах проверки подписей и покажут "протоколы о замечаниях и нарушениях, которые выявили", пояснил зампред Центризбиркома. 

Напомним, кандидатам в президенты от непарламентских партий необходимо собрать в поддержку своего выдвижения не менее 100 тысяч подписей избирателей. Надеждин и Малинкович сдали эти автографы в ЦИК 31 января. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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