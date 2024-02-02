В Минздраве заявили о готовности России заменить зарубежные препараты отечественными

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия готова к созданию аналогов зарубежных препаратов, если какая-либо из иностранных фармацевтических компаний покинет российский рынок, об этом 2 февраля пишут "РИА Новости".

По словам Мурашко, если какая-нибудь компания вдруг решит уйти из России даже при соблюдении всех условий с российской стороны, то правительство страны будет работать в интересах населения и примет собственные решения касательно производства препаратов.

Также Мурашко отметил, что Россия входит в список лидеров по производству фармацевтической продукции. По его мнению, зарубежные компании понимают это и не будут оставлять российский рынок.

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