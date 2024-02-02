В 2023 году Россия выдала больше 845 тысяч виз иностранным гражданам

Россия выдала 170 тысяч электронных виз иностранным гражданам за последние пять месяцев 2023 года, об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как отмечается в сообщении министерства, электронные визы начали выдавать в августе 2023 года. Также в ведомстве заявили, что такие визы в Россию могут получить граждане лишь 55 стран мира.

Кроме этого, в ведомстве подвели итоги по выдаче виз в принципе в 2023 году. В МИД отметили, что после снятия коронавирусных ограничений постепенно восстанавливается спрос на поездки в Россию.

В общей сложности в 2023 году в российских посольствах и консульствах было выдано 846 тысяч виз. При этом в 2022 году виз было выдано всего лишь 512 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру