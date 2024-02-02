Летом в парке Монрепо начнут регистрировать браки

В Ленинградской области по случаю Года семьи для молодоженов введут новую практику: выездная регистрация брака станет доступна на территории Выборгского замка и парке Монрепо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальник регионального управления ЗАГС Ольгу Куликову. Стартующий летом проект пока позиционируется как пилотный: чиновники хотят оценить уровень востребованности новой услуги и, возможно, пополнить список достопримечательностей для бюрократической процедуры.

"Я думаю, что это замечательная возможность зарегистрировать брак в исторических, красивых локациях", - считает Куликова.

В оригинальном формате оформлять отношения готовы только по пятницам и субботам. Записаться на регистрацию можно только посредством личного обращения в ЗАГС Выборга.

фото: Админка Ленобласти / Telegram