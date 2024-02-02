"Заминировавшую" петербургские военкоматы женщину арестовали на два месяца

Валентину Апарневу, обвиняемую в ложном сообщении о минировании двух военкоматов, взяли под стражу, передает объединенная пресс-служба петербургских судов. Московский районный суд согласился с доводами следствия и поместил ее в изолятор до 29 марта в рамках дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК).

Возражая против максимально строгой меры пресечения, адвокат женщины указывал на наличие у нее хронических заболеваний, но это не дало результата.

По версии следствия, на этой неделе Апарнева из дома позвонила в экстренные службы с известием о заминировании военкоматов Московского и Красносельского районов. Кроме того, она рассказала о бомбе, якобы заложенной в отделе полиции №74. Ни один из перечисленных ею фактов не подтвердился.

Подследственная прописана в далеком от Петербурга регионе. Здесь же у нее нет ни регистрации, ни постоянного места жительства, ни работы.

Фото: ЗАКС.Ру