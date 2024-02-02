Петербуржцы смогли погасить перед "Водоканалом" свыше 60 млн рублей задолженности

Петербуржцы, которые не платили СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петерюурга" за холодную воду и водоотведение, оплатили 60 млн рублей долгов в декабре 2023 года, об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе предприятия.

Как рассказали в "Водоканале", такой результат удалось достигнуть за счет акции, в рамках которой долги можно было оплатить без начисления пени.

В такой акции могли поучаствовать жители многоквартирных и собственники частых домов. На данный момент в зоне ответственности "Водоканала" находится 612 тысяч человек.

В декабре 2022 года "Водоканал" проводил такую же акцию.

Фото: vodokanal.spb.ru