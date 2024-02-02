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Новости 14:47

Петербуржцы смогли погасить перед "Водоканалом" свыше 60 млн рублей задолженности

фото ЗакС политика Петербуржцы смогли погасить перед "Водоканалом" свыше 60 млн рублей задолженности

Петербуржцы, которые не платили СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петерюурга" за холодную воду и водоотведение, оплатили 60 млн рублей долгов в декабре 2023 года, об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе предприятия.

Как рассказали в "Водоканале", такой результат удалось достигнуть за счет акции, в рамках которой долги можно было оплатить без начисления пени.

В такой акции могли поучаствовать жители многоквартирных и собственники частых домов. На данный момент в зоне ответственности "Водоканала" находится 612 тысяч человек.

В декабре 2022 года "Водоканал" проводил такую же акцию.

Фото: vodokanal.spb.ru


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