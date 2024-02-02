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Новости 15:31

В Тихвине похоронили погибшего на СВО контрактника

фото ЗакС политика В Тихвине похоронили погибшего на СВО контрактника

Администрация Тихвинского района Ленобласти сообщила о состоявшемся 2 февраля прощании с участником СВО Алексеем Степановым. Артиллерист в звании рядового погиб в зоне боевых действий в возрасте 46 лет.

На траурном мероприятии участники озвучили соболезнования, которые передал губернатор Александр Дрозденко. На прощании присутствовал в том числе депутат областного ЗакСа Александр Петров.

Военнослужащий родился в селе Красава. В ноябре прошлого года он подписал контракт с Минобороны. С воинскими почестями Степанова похоронили на новом кладбище в Тихвине.

фото: Администрация Тихвинского района / ВКонтакте


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