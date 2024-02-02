На вступившую в ИГИЛ* уроженку Ленобласти завели уголовное дело

В России возбудили дело против уроженки Киришей Марии Ершовой, которой инкриминируют участие в международном террористическом сообществе (ст. 205.5 УК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Известно, что женщина покинула страну еще в 2015 году. На территории Сирии она стала сотрудничать с исламистами и вступила в ряды ИГИЛ*. Все это время на родине Ершова считалась пропавшей без вести.

На сегодняшний день, по данным правоохранителей, россиянка живет в лагере боевиков в провинции Аль-Холь. Ее используют в качестве боевика. В России Ершовой может грозить до двадцати лет лишения свободы.

*ИГИЛ признана террористической организацией, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру