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Новости 17:19

Бастрыкин заинтересовался насмешками педиатра над ребенком с погибшим на СВО отцом

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался насмешками педиатра над ребенком с погибшим на СВО отцом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о дискредитации ВС РФ московским педиатром, об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным СК, в СМИ появилась информация о том, что во время визита мамы с сыном, у которого отец погиб на СВО, к педиатру одной из московских поликлиник, врач позволила себе сказать лишнего и пошутить над семейной ситуацией мальчика.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего. Теперь ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ


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