В Янино бесплатно поменяют окна в домах, фасады которых выходят на Колтушское шоссе

В Ленинградской области в нескольких десятках домов вдоль Колтушского шоссе собираются бесплатно поменять старые окна на новые стеклопакеты, об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

Окна менять собираются в домах по 77 адресам в Янино. Там фасады некоторых зданий выходят на Колтушское шоссе, которое будут расширять.

Уточняется, что в основном речь идет о частных домах, однако и немного многоквартирных домов в списке тоже есть. Деревянные окна заменят на металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами, а тем, у кого такие уже установлены, предложат сделать приточный клапан. Все это обещают сделать бесплатно.

Тем, кто окна менять не хочет, нужно будет написать отказ в письменном виде. Заявки на замену окон или отказ будут принимать до 31 марта 2024 года.

Фото: unsplash.com