В Калининграде арестовали обвиняемого в подстрекательстве к диверсиям

Калининградский областной суд поместил под стражу местного жителя, которого обвиняют в склонении к совершению диверсионных актов на железной дороге. Как сообщает пресс-служба суда, дело расследуется по ч. 2 ст. 281.3 УК (участие в диверсионном сообществе).

22-летний обвиняемый, официально нигде не трудоустроенный, пробудет под арестом как минимум до 31 марта.

По версии следствия, фигурант, находясь в городе Неман, занимался вербовкой людей через Telegram. Одному из потенциальных исполнителей преступлений было поручено поджечь два релейных шкафа, два светофора и четыре трансформатора, расположенных вдоль железнодорожных путей в Калужской области. Полностью выполнить задание завербованный человек не сумел.

Арестованному молодому человеку грозит до десяти лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру