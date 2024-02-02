С Волочковой взыскали деньги в пользу петербургского ТСЖ

Тверской суд Москвы в рамках приказного прозиводства обязал взыскать с балерины Анастасии Волочковой 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В назначенную сумму оценены юридические и транспортные расходы, которое понесло петербургское ТСЖ "Итальянская улица, дом 4" в рамках рассмотрения прошлогоднего гражданского дела.

В доме по указанному адресу также расположен ресторан "Подвал бродячей собаки". Перед ним установлен памятник литературному персонажу Остапу Бендеру.

фото: Осторожно: Собчак / YouTube (скриншот)