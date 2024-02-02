На здании школы под Псковом установили доски в честь погибших на СВО

В поселке Родина (пригород Пскова) торжественно установили мемориальные доски в честь двоих военнослужащих, погибших в зоне военной спецоперации. Таблички разместили на стене школы, в которой оба учились. О церемонии, собравшей родных и близких военных, а также чиновников и общественников, рассказала на своей странице "ВКонтакте" глава Псковского района Наталья Федорова.

Сержант Максим Степанов, пошедший на СВО добровольцем, погиб прошлым летом в 20-летнем возрасте. Жизнь призванного по мобилизации ефрейтора Андрея Ануфриева оборвалась тем же летом на 37-м году.

"Выпускники Родинской школы, Андрей и Максим, проявили себя как мужественные защитники Родины, до конца выполнили свой солдатский долг", - написала чиновница.

По ее словам, военнослужащих в школе хорошо помнят до сих пор.

фото: Наталья Федорова / ВКонтакте