Создателя паблика "Дореволюционный советчик" отправили в СИЗО

Головинский суд Москвы постановил поместить в следственный изолятор петербургского поэта и создателя интернет-сообщества "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Подследственному инкриминируют повторную дискредитацию армии (ст. 280.3 УК) из-за экспрессивного поста в Telegram на политическую тему. На заседании по избранию меры пресечения 38-летнему фигуранту от волнения стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Под стражей он пробудет как минимум до 17 марта.

В прошлом году из-за поста в соцсетях Малахову присудили по аналогичной статье (ст. 20.3.3 КоАП) административный штраф.

Уроженец Украины, Малахов провел детство в Таджикистане. С конца 2000-х он жил в Петербурге. Придуманный им в 2011 году проект "Дореволюционный советчик", популярный у десятков тысяч интернет-пользователей, представляет собой набор мемов, обыгрывающих дореволюционную стилистику и алфавит.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram (скриншот видео)