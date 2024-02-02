С петербурженки взыскали компенсацию за сбитую девочку на самокате

Петербурженка добилась полного удовлетворения своего иска к автолюбительнице, которая сбила ее девятилетнюю дочь, передает объединенная пресс-служба городских судов. Выборгский районный суд обязал выплатить матери потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент случился позапрошлой весной в одном из дворов на улице Ивана Фомина. Автомобиль под управлением ответчика не уступил дорогу девочке, двигавшейся на самокате, и сбил ее, причинив травмы. Переломы потребовали наложения гипса, в котором школьница проходила два месяца.

Ранее из-за этого же ДТП водителя оштрафовали на 20 тысяч рублей. В праве на отсрочку нового штрафа суд женщине отказал.

Фото: ЗАКС.Ру