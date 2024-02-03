СК завел дело на чиновников Ленобласти из-за жилищных условий вдовы ветерана ВОВ

В Ленинградской области следственные органы возбудили дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в отношении чиновников из Тосненского района. Почти семь лет, как сообщает ведомство, они не могли переселить вдову ветерана Великой Отечественной войны из аварийного барака в пригодную для жизни квартиру. По мнению СК, ответственность за жилищные условия вдовы несет администрация Любанского городского поселения.

Нынешнее жилье пенсионерки, согласно рассказу ее дочери на приеме в СК, построено в 1955 году. Заселили ее туда тремя годами позже. Неоднократные обращения к муниципалам эффекта не возымели, несмотря на то, что пожилая женщина имеет статус инвалида.

На сегодняшний день следователи добились признания барака аварийным, а также созыва рабочей группы при областном правительстве. Последняя оперативно решила предоставить пенсионерке жилое помещение.

Максимальное наказание в рамках заведенного уголовного дела представляет собой арест сроком на три месяца.

Фото: ЗАКС.Ру